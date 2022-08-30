Бельерин согласен на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин согласен на сокращения зарплаты ради продолжения карьеры в «Барселоне», утверждает Mundo Deportivo.

На 27-летнего испанца также претендовал «Бетис», однако тот предпочитает перебраться в каталонский клуб.

При этом Бельерин выразил готовность принять гораздо менее выгодный с финансовой точки зрения контракт, учитывая экономические трудности сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что Бельерин намерен расторгнуть контракт с «Арсеналом», чтобы уйти в другой клуб на правах свободных агентов.

В сезоне-2021/22 защитник сделал 5 голевых передач в 32 матчах за «Бетис», где выступал на правах аренды. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 20 миллионов евро.