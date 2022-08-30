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30 августа, 23:47

Бельерин согласен на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин согласен на сокращения зарплаты ради продолжения карьеры в «Барселоне», утверждает Mundo Deportivo.

На 27-летнего испанца также претендовал «Бетис», однако тот предпочитает перебраться в каталонский клуб.

При этом Бельерин выразил готовность принять гораздо менее выгодный с финансовой точки зрения контракт, учитывая экономические трудности сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что Бельерин намерен расторгнуть контракт с «Арсеналом», чтобы уйти в другой клуб на правах свободных агентов.

В сезоне-2021/22 защитник сделал 5 голевых передач в 32 матчах за «Бетис», где выступал на правах аренды. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Эктор Бельерин
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
0
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 Барселона 3 2 1 0 8-1 7
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 Атлетик 3 2 1 0 5-0 7
5
 Вильярреал 3 2 1 0 5-0 7
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
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 Атлетико 3 2 0 1 4-2 6
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 Р. Сосьедад 3 2 0 1 3-4 6
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 Мальорка 3 1 1 1 3-2 4
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 Валенсия 3 1 0 2 1-2 3
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 Севилья 3 0 1 2 3-5 1
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Р. Сосьедад – Атлетико
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Севилья – Барселона
 - : -
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Осасуна – Р. Вальекано
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4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
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Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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Атлетико

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 2
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Барселона

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И К Ж
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Валенсия

 2 1 1
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Бетис

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