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Бекхэм попытается уговорить Месси перейти в «Интер Майами»

21:56
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в MLS. Как сообщает AS, аргентинца рассчитывает подписать дебютант лиги «Интер Майами».

По данным источника, совладелец «Интера Майами», бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, лично ведет переговоры с пятикратным обладателем «Золотого мяча».

«Интер Майами» дебютирует в MLS в 2020 году. В настоящий момент Месси восстанавливается после травмы, полученной во время предсезонной подготовки. Всю профессиональную карьеру аргентинец провел в «Барсе».

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