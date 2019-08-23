«Бавария» заплатит 40 миллионов евро за полузащитника «Эспаньола»

«Бавария» намерена приобрести полузащитника «Эспаньола» Марка Року. Немецкий клуб готов заплатить за 22-летнего испанца 40 миллионов евро — именно такая сумма прописана в качестве отступных, сообщает L'Equipe.

В Мюнхене Рока будет призван заменить хавбека Ренату Санчеша, который будет отдан в аренду «Ренну».

Рока является воспитанником «Эспаньола». За основную команду он дебютировал в 2016 году и с тех пор провел 68 матчей, забив 1 гол.