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«Барселона» обходит «Баварию» в борьбе за защитника «Челси» Кристенсена

Анна Горшкова
Корреспондент

«Барселона» обходит «Баварию» в борьбе за защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.

Как сообщает Mundo Deportivo, шансы на то, что Кристенсен перейдет в испанский клуб летом свободным агентом, увеличиваются. Переговоры между 25-летним футболистом и «сине-гранатовыми» активизировались, и в настоящее время вероятность того, что датчанин переедет в Барселону, выше, чем в Мюнхен.

Ранее информировалось, что Кристенсен пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру.

Контракт защитника с «Челси» действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне датский футболист сыграл за «Челси» 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220226/1001756547/barca-delante-bayern-atar-christensen.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 0
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Андреас Кристенсен
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Челси
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Чемпионат Испании: «Барселона» — «Атлетик», «Райо Вальекано» — «Реал» и другие матчи 26-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
11
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
12
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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38 тур
25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 - : -
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 - : -
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 - : -
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 - : -
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
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