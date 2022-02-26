«Барселона» обходит «Баварию» в борьбе за защитника «Челси» Кристенсена

«Барселона» обходит «Баварию» в борьбе за защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.

Как сообщает Mundo Deportivo, шансы на то, что Кристенсен перейдет в испанский клуб летом свободным агентом, увеличиваются. Переговоры между 25-летним футболистом и «сине-гранатовыми» активизировались, и в настоящее время вероятность того, что датчанин переедет в Барселону, выше, чем в Мюнхен.

Ранее информировалось, что Кристенсен пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру.

Контракт защитника с «Челси» действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне датский футболист сыграл за «Челси» 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.