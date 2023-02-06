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Сегодня, 13:45

«Бавария» не заинтересована в покупке Фати

Виктория Кравченко
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«Бавария» не будет покупать у «Барселоны» хавбека Ансу Фати, сообщает журналист Кристиан Фальк. Ранее появились слухи о том, что мюнхенцы рассматривают возможное приобретение игрока.

Недавно 20-летний футболист продлил свой контракт с «Барселоной» до 2027 года. В контракте игрока прописана сумма отступных, которая составляет один миллиард евро.

В этом сезоне в активе Фати три гола и три результативные передачи в чемпионате Испании.

Ансу Фати
ФК Бавария
ФК Барселона
0
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 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
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 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
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 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
7
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
8
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
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 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
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 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
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 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
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 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
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 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
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 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
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 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
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 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
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 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
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3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 4 : 1
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 1 : 1
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 3 : 1
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 3 : 4
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 1 : 0
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 1 : 0
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 0 : 1
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 3 : 0
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
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Барселона

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Эспаньол

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Карим Бензема

Реал

 9
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

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Исаак Карселeн

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