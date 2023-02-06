«Бавария» не заинтересована в покупке Фати
«Бавария» не будет покупать у «Барселоны» хавбека Ансу Фати, сообщает журналист Кристиан Фальк. Ранее появились слухи о том, что мюнхенцы рассматривают возможное приобретение игрока.
Недавно 20-летний футболист продлил свой контракт с «Барселоной» до 2027 года. В контракте игрока прописана сумма отступных, которая составляет один миллиард евро.
В этом сезоне в активе Фати три гола и три результативные передачи в чемпионате Испании.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|20
|17
|2
|1
|42-7
|53
|
2
|Реал
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|20
|12
|3
|5
|28-19
|39
|
4
|Атлетико
|20
|10
|5
|5
|29-17
|35
|
5
|Бетис
|20
|9
|4
|7
|24-20
|31
|
6
|Вильярреал
|20
|9
|4
|7
|22-17
|31
|
7
|Атлетик
|20
|8
|5
|7
|29-21
|29
|
8
|Осасуна
|20
|8
|5
|7
|19-19
|29
|
9
|Р. Вальекано
|19
|8
|5
|6
|25-22
|29
|
10
|Мальорка
|20
|8
|4
|8
|16-18
|28
|
11
|Жирона
|20
|6
|6
|8
|27-29
|24
|
12
|Вальядолид
|20
|7
|2
|11
|15-28
|23
|
13
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-32
|23
|
14
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|
15
|Севилья
|20
|5
|6
|9
|21-29
|21
|
16
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
17
|Валенсия
|20
|5
|5
|10
|25-24
|20
|
18
|Кадис
|20
|4
|7
|9
|15-33
|19
|
19
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|17-27
|18
|
20
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.02
|23:00
|
Атлетик – Кадис
|4 : 1
|4.02
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|1 : 1
|4.02
|18:15
|
Эльче – Вильярреал
|3 : 1
|4.02
|20:30
|
Атлетико – Хетафе
|1 : 1
|4.02
|23:00
|
Бетис – Сельта
|3 : 4
|5.02
|16:00
|
Мальорка – Реал
|1 : 0
|5.02
|18:15
|
Жирона – Валенсия
|1 : 0
|5.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Вальядолид
|0 : 1
|5.02
|23:00
|
Барселона – Севилья
|3 : 0
|6.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|13
|2
|2
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