«Бавария» не заинтересована в покупке Фати

«Бавария» не будет покупать у «Барселоны» хавбека Ансу Фати, сообщает журналист Кристиан Фальк. Ранее появились слухи о том, что мюнхенцы рассматривают возможное приобретение игрока.

Недавно 20-летний футболист продлил свой контракт с «Барселоной» до 2027 года. В контракте игрока прописана сумма отступных, которая составляет один миллиард евро.

В этом сезоне в активе Фати три гола и три результативные передачи в чемпионате Испании.