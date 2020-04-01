Бартра сделал короткую стрижку. Так решили подписчики в Instagram

Защитник «Бетиса» Марк Бартра сменил прическу, сделав себе короткую стрижку. Перед этим в Instagram он устроил голосование, стоит ли менять имидж. 15048 человек проголосовали «За», а 13627 — «Против». Затем испанец показал, как девушка помогала ему менять внешний вид.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и чемпионат Испании, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется