Бартомеу: «У Сетьена контракт до 2022 года, но новый президент «Барселоны» может внести изменения»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу на представлении главного тренера Кике Сетьена сказал, что срок контракта специалиста зависит от исхода президентских выборов в клубе. Ранее специалист сменил на этом посту Эрнесто Вальверде.

— У Кике Сетьена контракт до 2022 года, но в 2021-м будут президентские выборы, и есть пункт, что избранный президент может изменения, — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Последним клубом 61-летнего Сетьена был «Бетис», из которого он ушел после окончания сезона-2018/19. До этого он работал в «Лас-Пальмасе», «Луго», «Логроньесе», сборной Экваториальной Гвинеи, «Полидепортиво» и «Расинге» из Сантандера.