Бартомеу подтвердил, что "Барселона" собирается продлить контракт с Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу подтвердил информацию о том, что клуб собирает предложить нападающему Лионелю Месси новый контракт. Ранее сообщалось, что новое соглашение будет рассчитано до 2023 года, когда аргентинцу исполнится 36 лет.

- Контракт Лео действует до 2021 года, и мы собираемся продлить его, - приводит Football Espana. - Он стал сильнее, в том числе психологически, чем когда бы то ни было. Он нацелен выигрывать титулы.

31-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 34 матча за "Барселону" и забил 33 мяча при 18 голевых передачах.