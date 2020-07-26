Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Бартомеу оценил шансы на появление Неймара или Лаутаро Мартинеса в «Барселоне»

11:27
Теги:

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что клуб намерен усилить линию нападаения в трансферное окно. Основными кандидатами являются форвард «ПСЖ» Неймар и нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

— Осуществить трансфер Неймара сложно. В обратном направлении обязательно должен отправиться другой игрок, — цитирует Бартомеу AS. — По поводу Лаутаро мы общались с «Интером». Но пока взяли паузу. Вернемся к этому вопросу после завершения Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир