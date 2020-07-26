Бартомеу оценил шансы на появление Неймара или Лаутаро Мартинеса в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что клуб намерен усилить линию нападаения в трансферное окно. Основными кандидатами являются форвард «ПСЖ» Неймар и нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

— Осуществить трансфер Неймара сложно. В обратном направлении обязательно должен отправиться другой игрок, — цитирует Бартомеу AS. — По поводу Лаутаро мы общались с «Интером». Но пока взяли паузу. Вернемся к этому вопросу после завершения Лиги чемпионов.