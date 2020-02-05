Бартомеу не намерен увольнять Абидаля после его конфликта с Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не намерен увольнять спортивного директора клуба Эрика Абидаля, информирует Sport.es.

Ранее сообщалось, что они должны встретиться. Причиной послужило высказывание Абидаля, который заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на 100 процентов.

После этого за игроков вступился капитан каталонцев Лионель Месси. Последний потребовал назвать фамилии игроков, иначе Абидаль порочит честь всех футболистов.

Теперь Бартомеу хочет отправиться с «Барселоной» на матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» в Бильбао, чтобы указать на единство команды.