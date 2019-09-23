Бартомеу хочет, чтобы Вальверде возглавлял «Барселону» весь сезон

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выступает категорически против отставки главного тренера Эрнесто Вальверде, сообщает Marca.

56-летний функционер планирует удержать специалиста как минимум до конца текущего сезона. Напомним, в мае 2019 года именно Бартомеу принял решение продолжить с Вальверде сотрудничество.

После 5 туров «Барселона» имеет 7 очков и располагается на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Ранее сообщалось, в случае отсутствия побед в ближайших двух матчах, испанский специалист будет отправлен в отставку.