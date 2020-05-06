«Барселону» признали победителем женского чемпионата Испании

Федерация футбола Испании приняла решение досрочно завершить женский чемпионат страны, а также все турниры в мужских любительских лигах. Победители определены согласно текущим турнирным таблицам. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Чемпионом Испании среди женщин стала «Барселона». Команда после 21 матча лидировала в турнирной таблице с 59 очками. На втором месте «Атлетико» (50 очков), на третьем — «Леванте» (45). При этом элитный дивизион никто не покинет. Таким образом, «Эспаньол», который занимал последнее место с четырьмя очками, не одержав ни одной победы, избежал вылета.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 755 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 259 401 человек умер, выздоровели — 1 258 332.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.