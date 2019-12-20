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«Барселону» оштрафовали на 1,5 тысячи евро по итогам матча с «Реалом» за выброшенные на поле резиновые мячи

20:32
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Комитет Федерации футбола Испании оштрафует «Барселону» на 1,5 тысячи евро по итогам перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом» за выброшенные на поле резиновые мячи, сообщает AS.

Мячи были выброшены на 56 минуте встречи и символизировали резиновые пули, которыми полиция ранее обстреливала участников протеста, требовавших отделения Каталонии от Испании.

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