«Барселону» оштрафовали на 1,5 тысячи евро по итогам матча с «Реалом» за выброшенные на поле резиновые мячи

Комитет Федерации футбола Испании оштрафует «Барселону» на 1,5 тысячи евро по итогам перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом» за выброшенные на поле резиновые мячи, сообщает AS.

Мячи были выброшены на 56 минуте встречи и символизировали резиновые пули, которыми полиция ранее обстреливала участников протеста, требовавших отделения Каталонии от Испании.

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