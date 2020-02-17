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«Барселоне» разрешили подписать нового игрока на замену травмированному Дембеле

13:29
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«Барселоне» разрешили приобретение нового игрока вне трансферного периода. Исключение было сделано в связи с серьезной травмой Усмана Дембеле, который выбыл до конца сезона.

Регламент чемпионата Испании позволяет клубам в таких случаях попросить разрешения приобрести игрока вне трансферного окна.

У «Барсы» есть 14 дней, чтобы подписать новичка. При этом он должен играть в Испании.

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