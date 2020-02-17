«Барселоне» разрешили подписать нового игрока на замену травмированному Дембеле

«Барселоне» разрешили приобретение нового игрока вне трансферного периода. Исключение было сделано в связи с серьезной травмой Усмана Дембеле, который выбыл до конца сезона.

Регламент чемпионата Испании позволяет клубам в таких случаях попросить разрешения приобрести игрока вне трансферного окна.

У «Барсы» есть 14 дней, чтобы подписать новичка. При этом он должен играть в Испании.