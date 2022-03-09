«Барселоне» придется провести один сезон вне стадиона «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в эфире клубного телевидения сообщил, что каталонцам придется провести один сезон на другом стадионе из-за реконструкции «Камп Ноу».

Скорее всего, домашние матчи команда будет проводить на «Олимпийском стадионе» в Монтжуике. На аренду придется потратить около 20 миллионов евро.

«Мы уже рассматривали несколько вариантов замещения «Камп Ноу». Самый адекватный — Монтжуик. Мы рассматривали и другие варианты, но они были трудны или невыполнимы. Это будет в течение лишь одного сезона, если все пойдет хорошо», — сказал Лапорта.

После 26 туров ла лиги «Барселона» набрала 48 очков и расположилась на 3-м месте в турнирной таблице.