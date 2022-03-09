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Сегодня, 10:25

«Барселоне» придется провести один сезон вне стадиона «Камп Ноу»

Виктория Кравченко
«Камп Ноу».
Фото Global Look Press

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в эфире клубного телевидения сообщил, что каталонцам придется провести один сезон на другом стадионе из-за реконструкции «Камп Ноу».

Скорее всего, домашние матчи команда будет проводить на «Олимпийском стадионе» в Монтжуике. На аренду придется потратить около 20 миллионов евро.

«Мы уже рассматривали несколько вариантов замещения «Камп Ноу». Самый адекватный — Монтжуик. Мы рассматривали и другие варианты, но они были трудны или невыполнимы. Это будет в течение лишь одного сезона, если все пойдет хорошо», — сказал Лапорта.

После 26 туров ла лиги «Барселона» набрала 48 очков и расположилась на 3-м месте в турнирной таблице.

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3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
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 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
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 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
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 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
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 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
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 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
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 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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18.01 22:00
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19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
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