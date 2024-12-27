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Сегодня, 16:14

«Барселоне» отказали в регистрации Ольмо в ла лиге

Алина Савинова
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Коммерческий суд отклонил обращение «Барселоны» о регистрации полузащитника Дани Ольмо на вторую часть сезона чемпионата Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, сине-гранатовые подали иск в суд первой инстанции. Новое слушание по данному вопросу состоится 30 декабря. При этом крайний срок для регистрации — 31 декабря.

«Барселона» считает, что правила регистрации игроков недействительны, поскольку они регулируются некомпетентной, по мнению клуба, организацией. Речь идет о делегированной комиссии ла лиги.

Ранее сообщалось, что каталонцы включили в контракт Ольмо пункт о бесплатном уходе. Соглашение с 26-летним хавбеком действует до лета 2030 года.

В первой половине сезона испанец забил 6 голов и сделал одну результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Источник: Mundo Deportivo
Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
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 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
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 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
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 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
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