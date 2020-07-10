«Барселоне» интересен защитник «Тоттенхема» Сессеньон

«Барселона» может подписать левого защитника «Тоттенхэма» Райана Сессеньона этим летом, сообщает Football365. 20-летний англичанин перешел в стан «шпор» прошлым летом из «Фулхэма».

Однако сейчас он испытывает серьезные трудности: травма, недоверие со стороны бывшего тренера лондонцев Маурисио Почеттино и нынешнего — Жозе Моуринью. Несмотря на это, каталонцы видят в нем замену для Жорди Альбы.

В нынешнем сезоне Сессеньон провел всего 12 матчей во всех турнирах. Он не выходил на поле с ноября 2019 года.