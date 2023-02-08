«Барселоне» интересен 17-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» Роке

«Барселоне» интересен 17-летний бразильский нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке.

Как сообщает Sport.es, между клубами уже были первые контакты. В «Барселоне» считают, что форвард обладает достаточным потенциалом, чтобы стать новым Луисом Суаресом.

По данным источника, поспособствовать осуществлению трансфера может тот факт, что советник президента «Барселоны» Деку и технический координатор «Атлетико» Луис Фелипе Сколари находятся в хороших отношениях — они знакомы более 20 лет.

Главными конкурентами «Барсы» в борьбе за подписание Роке являются «Реал» и клубы АПЛ.

В 2022 году нападающий провел 36 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отметившись семью голами и тремя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2027 года.

Портал Transfermarkt рценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.