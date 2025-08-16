«Барселона» заявила Рэшфорда и Гарсию на сезон-2025/26

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что вратарь Жоан Гарсия и нападающий Маркус Рэшфорд могут принять участие в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».

«Если Флик захочет, Жоан Гарсия и Рэшфорд могут сыграть завтра», — приводит Mundo Deportivo слова Лапорты.

«Барселона» завершила все необходимые процедуры для регистрации обоих игроков и теперь ожидает окончательного одобрения ла лиги.

Ранее стало известно, что у каталонского клуба проблемы с заявкой на сезон-2025/26 из-за аудита.