«Барселона» зарегистрировала Жоана Гарсию

«Барселона» зарегистрировала вратаря Жоана Гарсию, сообщается на официальном сайте ла лиги.

24-летний испанец сможет принять участие в матче 1-го тура против «Мальорки», который пройдет 16 августа.

Ранее стало известно, что у каталонского клуба проблемы с заявкой на сезон-2025/26 из-за аудита.

Гарсия присоединился к «Барселоне» летом 2025 года. В минувшем сезоне Гарсия провел 38 матчей за «Эспаньол» во всех турнирах, пропустив 51 гол и в 8 встречах отыграв на ноль.