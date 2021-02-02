«Барселона» заработала более 600 миллионов евро благодаря Месси

1 февраля испанское издание Sport.es опубликовало данные о том, сколько помог заработать «Барселоне» аргентинский форвард Лионель Месси.

По данным источника, благодаря игроку «Барса» с 2017 года заработала 619 миллионов 265 тысяч евро. С учетом опубликованных в El Mundo 31 января данных о контракте игрока, за это время он получил 383 миллиона 655 тысяч. Таким образом, утверждает автор статьи, положительный экономический эффект от выступлений игрока за «Барсу» составляет 235 610 000 евро.

Также, как указывается, в статье, Месси принес «Барселоне» 30 процентов доходов клуба. В частности, спонсорские контракты существенно разнятся, если в составе «Барсы» есть форвард и если его нет. Разница в сумме выплаты может составлять 50 процентов. Также он приносил большие деньги благодаря продаже билетов и футболок с его фамилией. Восемь из десяти продаваемых футболок «Барселоны» — футболки с фамилией Месси.

Напомним, по данным El Mundo, за четыре года контракта аргентинец должен получить около 555 миллионов евро. Из этих денег 138 миллионов без налоговых вычетов — это фиксированная плата за сезон, а также премии (чистыми он получает 74,9 миллиона). Около 115 миллионов было заплачено футболисту в качестве подъемных за подписание соглашения. Кроме того, еще 78 миллионов — это бонусы за лояльность.