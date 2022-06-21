«Барселона» запускает реконструкцию «Камп Ноу». Домашние матчи сезона-2023/24 пройдут на Олимпийском стадионе

«Барселона» запускает реконструкцию стадиона «Камп Ноу», сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Реконструкция стадиона начнется этим летом, но следующий сезон сине-гранатовые проведут на «Камп Ноу».

Президент «Барселона» Жоан Лапорт на специальной пресс-конференции заявил, что домашние матчи сезона-2023/24 пройдут на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

Из-за вынужденного переезда число болельщиков, которые смогут ходить на матчи «Барселоны», снизится почти в два раза.

Напомним, что вместимость «Камп Ноу» составляет 98 тысяч зрителей, а вместимость Олимпийского стадиона — 55 тысяч зрителей.

Перед проведением матчей на Олимпийском стадионе каталонский клуб модернизирует некоторые его помещения.