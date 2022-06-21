Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:53

«Барселона» запускает реконструкцию «Камп Ноу». Домашние матчи сезона-2023/24 пройдут на Олимпийском стадионе

«Барселона» проведет домашние матчи сезона-2023/24 на Олимпийском стадионе
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Барселона» запускает реконструкцию стадиона «Камп Ноу», сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Реконструкция стадиона начнется этим летом, но следующий сезон сине-гранатовые проведут на «Камп Ноу».

Президент «Барселона» Жоан Лапорт на специальной пресс-конференции заявил, что домашние матчи сезона-2023/24 пройдут на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

Из-за вынужденного переезда число болельщиков, которые смогут ходить на матчи «Барселоны», снизится почти в два раза.

Напомним, что вместимость «Камп Ноу» составляет 98 тысяч зрителей, а вместимость Олимпийского стадиона — 55 тысяч зрителей.

Перед проведением матчей на Олимпийском стадионе каталонский клуб модернизирует некоторые его помещения.

Источник: https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/1539164424669380609
Футбол
ФК Барселона
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» нужен Стерлинг, а «Ювентусу» - Ди Мария, «ПСЖ» выкупает себе тренера за 10 млн. Главные трансферные слухи Европы на 21 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винисиус о продлении контракта с «Реалом»: «Хочу остаться в лучшем клубе мира»

Асенсио и Себальос могут покинуть «Реал» этим летом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости