«Барселона» заинтересована в полузащитнике «ПСЖ» Верратти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти находится в поле зрения «Барселоны».

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб готов сделать крупное денежное предложение за 29-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен продлить контракт с полузащитником.

Текущее соглашение Верратти истекает в 2024 году. Он выступает за клуб из Парижа с 2012 года и в составе команды восемь раз выигрывал чемпионат Франции.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.