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Сегодня, 18:58

«Барселона» заинтересована в подписании защитника Юрановича

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» заинтересована в подписании защитника «Селтика» Йосипа Юрановича, сообщает Sky Sports.

По данным источника, хорватский игрок является основной трансферной целью клуба на позицию правого защитника, усиление которой «Барселона» считает приоритетной в зимнее трансферное окно. «Селтик» заинтересован в сохранении 27-летнего игрока и перед началом ЧМ-2022 провел переговоры о новом контракте на улучшенных условиях, однако стороны не смогли договориться.

В сезоне-2022/23 Юранович забил один гол и сделал одну результативную передачи в 15 матчах за «Селтик». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Sky Sports
Футбол
ФК Барселона
ФК Селтик
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 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
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 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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Бетис – Атлетик
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Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
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Борха Иглесиас

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Бетис

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П
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Роберт Левандовски

Барселона

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Усман Дембеле

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