«Барселона» заинтересована в подписании защитника Юрановича

«Барселона» заинтересована в подписании защитника «Селтика» Йосипа Юрановича, сообщает Sky Sports.

По данным источника, хорватский игрок является основной трансферной целью клуба на позицию правого защитника, усиление которой «Барселона» считает приоритетной в зимнее трансферное окно. «Селтик» заинтересован в сохранении 27-летнего игрока и перед началом ЧМ-2022 провел переговоры о новом контракте на улучшенных условиях, однако стороны не смогли договориться.

В сезоне-2022/23 Юранович забил один гол и сделал одну результативную передачи в 15 матчах за «Селтик». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.