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Сегодня, 17:49

«Барселона» заинтересована в подписании Хвичи Кварацхелии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

«Барселона» хочет приобрести нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию, сообщает Sport.es.

По данным источника, руководство считает необходимым усилить позицию левого вингера. На это место рассматриваются Кварацхелия и футболист «Милана» Рафаэл Леау.

Однако подписание 23-летнего грузинского игрока руководство считает более целесообразным, так как он больше подходит по возрасту и зарплате.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В текущем сезоне сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Барселона
ФК Наполи
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1
 Барселона 15 11 1 3 43-16 34
2
 Реал 14 10 3 1 30-11 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 15 7 5 3 22-14 26
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
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 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
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 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
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 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
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 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
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 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
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 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
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 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
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