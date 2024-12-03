«Барселона» заинтересована в подписании Хвичи Кварацхелии

«Барселона» хочет приобрести нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию, сообщает Sport.es.

По данным источника, руководство считает необходимым усилить позицию левого вингера. На это место рассматриваются Кварацхелия и футболист «Милана» Рафаэл Леау.

Однако подписание 23-летнего грузинского игрока руководство считает более целесообразным, так как он больше подходит по возрасту и зарплате.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В текущем сезоне сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.