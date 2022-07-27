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Сегодня, 22:11

«Барселона» хочет подписать 21-летнего мексиканского вратаря

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«Барселона» заинтересована в переходе голкипера «Реал Солт-Лейк» Давида Очоа, сообщил в Twitter журналист Том Богерт.

У 21-летнего мексиканца в конце года заканчивается контракт с клубом. Ранее вратарем интересовались «Америка», «Монако» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне голкипер провел два матча за молодежную команду «Реал Солт-Лейк» в MLS Next Pro и пропустил четыре мяча.

Очоа выступал за молодежные и юношеские сборные США и Мексики. В этом году он вызывался в главную сборную Мексики, но в официальном матче пока не дебютировал.

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