«Барселона» заинтересована в Аклиуше

«Барселона» рассматривает возможность приобретения 23-летнего вингера «Монако» Магнеса Аклиуша, сообащет Sport.es.

Хотя французский футболист выражает желание играть за «Барселону», клуб не готов платить за его трансфер из-за наличия Ламина Ямаля на правом фланге атаки. В случае перехода Аклиуш будет конкурировать с 17-летним нападающим за место в составе.

В текущем сезоне Аклиуш сыграл 41 матч во всех турнирах, забив семь голов и отдав 11 результативных передач. Его контракт с «Монако» действует до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.