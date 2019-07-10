"Барселона" задержала зарплату сотрудникам клуба из-за трансфера Гризманна

"Барселона" задержала июньскую зарплату сотрудникам клуба на три дня, информирует AS. Причиной стала финансовая неопределенность с трансфером нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, за которого каталонцы хотели заплатить сегодня 120 миллионов евро.

Как отмечается, "Барселона" не может договориться с банками, которые могли бы выступить гарантами операции по переводу денег. Клуб хотел оформить платеж в рассрочку, однако "Атлетико" на это не согласился.

В минувшем сезоне Гризманн провел 60 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.