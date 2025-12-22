«Барселона» забивает в 38 матчах Ла лиги подряд — лучший результат за 12 лет
«Барселона» показывает лучшую голевую серию в испанской Ла лиге за последние 12 лет, сообщает Opta Sports.
21 декабря каталонцы на выезде обыграли «Вильярреал» (2:0) в 17-м туре. Этот матч стал для «Барселоны» 38-м подряд, в котором они забивали хотя бы один гол.
Это лучший результат Ла лиги с 2013 года, когда «Барселона» забивала в 64 играх кряду — рекордная результативная серия в истории чемпионата Испании.
После 18 туров «Барселона» с 46 очками лидирует в Ла лиге, опережая «Реал» на 4 очка. 3 января каталонцы в гостях сыграют с «Эспаньолом» в 18-м туре.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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|О
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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|0-0
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4
|Атлетико
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|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Сельта
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|0-0
|0
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7
|Хетафе
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|0
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|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
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|0-0
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Р. Сосьедад
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|0-0
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11
|Эспаньол
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|0-0
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12
|Атлетик
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|0-0
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13
|Севилья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
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|0
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|0-0
|0
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15
|Эльче
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|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
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|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Депортиво
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|0
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|0-0
|0
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20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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35 тур
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38 тур
|16.08
|00:00
|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
|00:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
|00:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
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