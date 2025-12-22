«Барселона» забивает в 38 матчах Ла лиги подряд — лучший результат за 12 лет

«Барселона» показывает лучшую голевую серию в испанской Ла лиге за последние 12 лет, сообщает Opta Sports.

21 декабря каталонцы на выезде обыграли «Вильярреал» (2:0) в 17-м туре. Этот матч стал для «Барселоны» 38-м подряд, в котором они забивали хотя бы один гол.

Это лучший результат Ла лиги с 2013 года, когда «Барселона» забивала в 64 играх кряду — рекордная результативная серия в истории чемпионата Испании.

После 18 туров «Барселона» с 46 очками лидирует в Ла лиге, опережая «Реал» на 4 очка. 3 января каталонцы в гостях сыграют с «Эспаньолом» в 18-м туре.