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22 декабря 2025, 14:19

«Барселона» забивает в 38 матчах Ла лиги подряд — лучший результат за 12 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Барселона» показывает лучшую голевую серию в испанской Ла лиге за последние 12 лет, сообщает Opta Sports.

21 декабря каталонцы на выезде обыграли «Вильярреал» (2:0) в 17-м туре. Этот матч стал для «Барселоны» 38-м подряд, в котором они забивали хотя бы один гол.

Это лучший результат Ла лиги с 2013 года, когда «Барселона» забивала в 64 играх кряду — рекордная результативная серия в истории чемпионата Испании.

После 18 туров «Барселона» с 46 очками лидирует в Ла лиге, опережая «Реал» на 4 очка. 3 января каталонцы в гостях сыграют с «Эспаньолом» в 18-м туре.

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ФК Барселона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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