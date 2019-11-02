«Барселона» забила первой, но пропустила три гола за семь минут и проиграла «Леванте»

«Барселона» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании уступила «Леванте» (1:3). Счет с пенальти в первом тайме открыл Лионель Месси, забивший за каталонцев 500-й гол левой ногой. После перерыва хозяева забили три гола за семь минут.

«Барселона» (22 очка) занимает первое место в турнирной таблице, вечером ее может обойти «Реал», который сыграет с «Бетисом» (начало — в 23.00 мск).

«Леванте» (17 очков) поднялся с 12-й на восьмую строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

12-й тур

«Леванте» — «Барселона» — 3:1 (0:1)

Голы: Месси, 38 — с пенальти (0:1). Кампанья, 61 (1:1). Майораль, 63 (2:1). Радойя, 68 (3:1).

«Леванте»: Фернандес, Мирамон, Везу, Постиго, Клерк, Мелеро, Радойя, Барди (Рочина, 62), Кампанья (Кабако, 88), Майораль, Моралес (Вукчевич, 82).

«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Семеду, Видаль (Бускетс, 65), де Йонг, Артур (Фати, 67), Месси, Суарес (Перес, 41), Гризманн.

Предупреждения: Артур, 12. Барди, 52. Гризманн, 56. Пике, 66. Лангле, 67. Сержи Роберто, 81. Фати, 85.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

2 ноября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

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