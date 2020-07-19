«Барселона» забила 5 голов «Алавесу», Месси сделал дубль

«Барселона» разгромила «Алавес» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании — 5:0. Капитан каталонцев Лионель Месси сделал дубль.

Для «Барсы» игра не имела турнирного значения — команда заняла второе место по итогам сезона, уступив чемпионство «Реалу». «Алавес» занимает 15-е место и точно не опустится в зону вылета после завершения чемпионата.

Чемпионат Испании

Лига 1

38-й тур

«Алавес» — «Барселона» — 0:5 (0:3)

Голы: Фати, 24 (0:1). Месси, 34 (0:2). Суарес, 44 (0:3). Семеду, 57 (0:4). Месси, 75 (0:5).

«Алавес»: Роберто, Лагуардия (А.Б.Родригес, 46), Магальян, Марин, Агиррегабирия, Камараса (Махмуд, 65), Гарсия (Фейса, 59), Хоселу, Лукас (Понс, 46), Мендес, Берк (Риоха, 46).

«Барселона»: Нету, Жорди Альба, Лангле (Семеду, 50), Араухо, Видаль, Бускетс (де Йонг, 59), Сержи Роберто, Пуч, Месси, Суарес, Фати (Брэйтуэйт, 78).

Судья: Мартинес Мунуэра.

19 июля. Витория. Стадион «Мендисорроса».