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«Барселона» забила 5 голов «Алавесу», Месси сделал дубль

19:59
&quot;Барселона&quot; празднует гол. Фото ФК "Барселона"
&quot;Барселона&quot; празднует гол. Фото ФК "Барселона"
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«Барселона» разгромила «Алавес» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании — 5:0. Капитан каталонцев Лионель Месси сделал дубль.

Для «Барсы» игра не имела турнирного значения — команда заняла второе место по итогам сезона, уступив чемпионство «Реалу». «Алавес» занимает 15-е место и точно не опустится в зону вылета после завершения чемпионата.

Чемпионат Испании

Лига 1

38-й тур

«Алавес» — «Барселона» — 0:5 (0:3)

Голы: Фати, 24 (0:1). Месси, 34 (0:2). Суарес, 44 (0:3). Семеду, 57 (0:4). Месси, 75 (0:5).

«Алавес»: Роберто, Лагуардия (А.Б.Родригес, 46), Магальян, Марин, Агиррегабирия, Камараса (Махмуд, 65), Гарсия (Фейса, 59), Хоселу, Лукас (Понс, 46), Мендес, Берк (Риоха, 46).

«Барселона»: Нету, Жорди Альба, Лангле (Семеду, 50), Араухо, Видаль, Бускетс (де Йонг, 59), Сержи Роберто, Пуч, Месси, Суарес, Фати (Брэйтуэйт, 78).

Судья: Мартинес Мунуэра.

19 июля. Витория. Стадион «Мендисорроса».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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