«Барселона» взяла кредит на 455 миллионов евро
«Барселона» взяла новый кредит, сообщает 20 августа Mundo Deportivo. Его сумма составила 455 миллионов евро.
По данным источника, кредит рассчитан на десять лет. Средняя ставка — 1,98 процента. Консультировал «Барсу» при сделке инвестиционный банк Goldman Sachs.
Ранее «Барселона» из-за финансовых проблем не смогла подписать новый контракт с Лионелем Месси. Сделку с аргентинским форвардом заблокировала ла лига.
Также указано, что клуб добился пересмотра части долговых обязательств на сумму в 140 миллионов евро. Президент блаугранас Жоан Лапорта ранее оценил общий долг в 1,3 миллиарда.
До этого «Барселона» попросила игроков согласиться на сокращение зарплаты.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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