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«Барселона» выйдет на матч с «Реалом» в форме с флагом Каталонии

12:06
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Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль представил новый комплект формы, в котором команда выйдет на матч чемпионата Испании против «Реала».

Цвета команды останутся прежними — сине-гранатовыми, однако спереди и сзади появится сеньера — флаг Каталонии.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в 30-м туре ла лиги, базовая дата — 11 апреля.

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