«Барселона» выйдет на матч с «Реалом» в форме с флагом Каталонии

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль представил новый комплект формы, в котором команда выйдет на матч чемпионата Испании против «Реала».

Цвета команды останутся прежними — сине-гранатовыми, однако спереди и сзади появится сеньера — флаг Каталонии.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в 30-м туре ла лиги, базовая дата — 11 апреля.