«Барселона» выйдет на матч с «Реалом» в форме с флагом Каталонии
12:06
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль представил новый комплект формы, в котором команда выйдет на матч чемпионата Испании против «Реала».
Цвета команды останутся прежними — сине-гранатовыми, однако спереди и сзади появится сеньера — флаг Каталонии.
Матч «Реал» — «Барселона» состоится в 30-м туре ла лиги, базовая дата — 11 апреля.
??? #OneShirtUnitesUs pic.twitter.com/9CpxJGsC7c— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2021
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