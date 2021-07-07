«Барселона» выступила с заявлением по скандалу с Гризманном и Дембеле

«Барселона» на официальном сайте опубликовала заявление по поводу скандального видео с участием нападающих Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. На видео футболисты смеются над рабочими отеля азиатской внешности. Инцидент произошел еще в 2019 году.

«Барселона» извинилась перед всеми фанатами и партнерами клуба, отметив, что поведение игроков не соответствует ценностям клуба.

«Футболисты уже извинились перед нашими японскими фанатами и партнерами, что клуб очень ценит. И все же «Барселона» оставляет за собой право принять в отношении игроков внутренние меры, которые сочтет необходимыми», — говорится в заявлении.

Накануне оба футболиста принесли извинения в социальных сетях.