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«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу обысков в клубе

16:57
Логотип &quot;Барселоны&quot;. Фото Twitter
Логотип &quot;Барселоны&quot;. Фото Twitter
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Футбольный клуб «Барселона» выступил с официальным заявлением. Оно посвящено полицейским обыскам, которые прошли в офисе клуба 1 марта.

«Этим утром каталонская полиция провела санкционированный обыск в офисе клуба на стадионе «Камп Ноу». Футбольный клуб оказал полное содействие следствию.

Вся информация и документация, которые были запрошены, были предоставлены в полном объеме.

Футбольный клуб «Барселона» уважает следственные действия, а также презумпцию невиновности всех людей, которых касается это расследование», — говорится в заявлении клуба.

1 марта полиция Каталонии задержала бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу по делу о коррупции. Также арестованы бывший генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау и юрист Роман Гомес Понти.

В октябре 2020 года Хосеп Бартомеу ушел в отставку, ее причиной стали плохие спортивные результаты и экономическое положение клуба.

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