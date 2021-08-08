Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» выставила все трофеи Месси на его прощальной пресс-конференции

14:34
«Барселона» выставила все трофеи Месси на его прощальной пресс-конференции.
«Барселона» выставила все трофеи Месси на его прощальной пресс-конференции.
Теги:

«Барселона» выставила все трофеи экс-капитана команды Лионеля Месси на его прощальной пресс-конференции.

Сегодня 34-летний аргентинец рассказал о своем уходе из клуба и веротяности перехода в «ПСЖ». Футболист перед началом пресс-конференции расплакался.

Месси выступал за «Барселону» всю карьеру. За клуб он провел 520 матчей и забил 474 гола, при этом установив множество клубных рекордов.

В состве каталонцев он 10 раз выиграл чемпионат Испании, 7 раз Кубок Испании, 8 раз Суперкубок Испании, 4 раза Лигу чемпионов, 3 раза Суперкубок УЕФА и 3 раза клубный чемпионатмира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
Любовь Соболь покинула Россию вопреки приговору суда
Тело дочери конструктора стратегических ракет нашли на лестнице в Москве
Пропавшую старушку нашли в цементной могиле в подвале ее дома
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд