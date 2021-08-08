«Барселона» выставила все трофеи Месси на его прощальной пресс-конференции.

«Барселона» выставила все трофеи экс-капитана команды Лионеля Месси на его прощальной пресс-конференции.

Сегодня 34-летний аргентинец рассказал о своем уходе из клуба и веротяности перехода в «ПСЖ». Футболист перед началом пресс-конференции расплакался.

Месси выступал за «Барселону» всю карьеру. За клуб он провел 520 матчей и забил 474 гола, при этом установив множество клубных рекордов.

В состве каталонцев он 10 раз выиграл чемпионат Испании, 7 раз Кубок Испании, 8 раз Суперкубок Испании, 4 раза Лигу чемпионов, 3 раза Суперкубок УЕФА и 3 раза клубный чемпионатмира.