«Барселона» вырвала победу у «Леганеса»

«Барселона» одержала волевую победу над «Леганесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании (2:1). Голами в составе каталонцев отметились нападающий Луис Суарес и полузащитник Артуро Видаль.

«Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. «Леганес» с 6 баллами располагается на последней строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

14-й тур

«Леганес» — «Барселона» — 1:2 (1:0)

Голы: Эн-Несири, 12 (1:0). Суарес, 53 (1:1). Видаль, 79 (1:2).

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Бустинса, Омеруо (Тарин, 83), Сиовас, Сильва, Оскар Родригес (Эрасо, 61), Меса (Каррильо, 83), Рубен Перес, Эн-Несири, Брэйтуэйт.

«Барселона»: тер Штеген, Ваге, Пике, Юмтити, Фирпо, Дембеле, де Йонг (Фати, 70), Бускетс (Ракитич, 57), Месси, Гризманн (Видаль, 57), Суарес.

Предупреждения: Меса, 20. Бускетс, 32. Видаль, 90.

Судья: Хайме Латре.

23 ноября. Леганес. Стадион «Бутарке».

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