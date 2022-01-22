Стали известны новые подробности контракта Дембеле с «Барселоной»

«Барселона должна будет выплатить дополнительную компенсацию «Боруссии» за нападающего Дембеле

«Барселона должна будет выплатить дополнительную компенсацию «Боруссии» из Дортмунда за нападающего Усмана Дембеле, сообщает Bild.

В случае ухода вингера из каталонского клуба в это трансферное окно немцы получат еще 5 миллионов евро.

Таким образом, общая сумма выплат за трансфер Дембеле может достигнуть 148 миллионов евро.

20 января спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что клуб намерен продать Дембеле до конца января, поскольку 24-летний француз не хочет продлевать контракт, который действует до конца июня нынешнего года.