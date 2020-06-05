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«Барселона» выплатила 2,3 миллиона евро трем бывшим клубам де Йонга

14:09
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Полузащитник Френки де Йонг перешел из «Аякса» в «Барселону» прошлым летом за 75 миллионов евро, а еще 11 миллионов «сине-гранатовые» обязывались выплатить в качестве бонусов, сообщает El Mundo Deportivo.

Часть дополнительной суммы, а именно 2,3 миллиона евро, «сине-гранатовые» уже перевели на банковский счет «Аякса». При этом часть бонусов, будет распределена между «Виллемом II» и «Валвейком», которые приняли непосредственное участие в воспитании де Йонга.

В первом сезоне за «сине-гранатовых» голландский хавбек провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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