«Барселона» выиграла три класико подряд впервые с сезона-2011/12, когда каталонцев возглавлял Гвардиола

«Барселона» обыграла «Реал» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Каталонцы впервые с сезона-2011/12 одержали три победы в класико подряд. Помимо ла лиги «Барселона» победила в матчах Суперкубка и Кубка Испании.

11 лет назад клуб возглавлял Хосеп Гвардиола. Главным тренером «Реала» был Жозе Моуринью.