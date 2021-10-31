«Барселона» выдала худший старт в чемпионате Испании за 16 лет
«Барселона» сыграла вничью с «Алавесом» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
После 11 туров ла лиги каталонский клуб набрал 16 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Таким образом, «Барселона» выдала худший старт в чемпионате Испании с сезона-2002/03.
По итогам сезона-2002/03 каталонцы заняли шестую позицию в чемпионате Испании.
27 октября «Барселона» объявила об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Серхи Бархуан.
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