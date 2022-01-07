«Барселона» встретится с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании, «Реал» сыграет с «Эльче»
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании сезона-2021/22.
По итогам жеребьевки действующий победитель турнира «Барселона» встретится с «Атлетиком».
«Валенсия», за которую играет российский полузащитник Денис Черышев, сыграет с «Атлетико Балеарес».
Итоги жеребьевки 1/8 финала:
— «Спортинг» Хихон — «Кадис»;
— «Эльче» — «Реал»;
— «Атлетик» — «Барселона»;
— «Атлетико Балеарес» — «Валенсия»;
— «Мальорка» — «Эспаньол»;
— «Реал Сосьедад» — «Атлетико»;
— «Жирона» — «Райо Вальекано»;
— «Бетис» — «Севилья».
Матчи 1/8 финала пройдут с 15 по 19 января. Ответных игр не будет.
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