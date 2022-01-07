Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» встретится с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании, «Реал» сыграет с «Эльче»

15:20
Теги:

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании сезона-2021/22.

По итогам жеребьевки действующий победитель турнира «Барселона» встретится с «Атлетиком».

«Валенсия», за которую играет российский полузащитник Денис Черышев, сыграет с «Атлетико Балеарес».

Итоги жеребьевки 1/8 финала:

— «Спортинг» Хихон — «Кадис»;

— «Эльче» — «Реал»;

— «Атлетик» — «Барселона»;

— «Атлетико Балеарес» — «Валенсия»;

— «Мальорка» — «Эспаньол»;

— «Реал Сосьедад» — «Атлетико»;

— «Жирона» — «Райо Вальекано»;

— «Бетис» — «Севилья».

Матчи 1/8 финала пройдут с 15 по 19 января. Ответных игр не будет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как выбрать персонального тренера в фитнес-клубе?
Умер бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин
0
Реклама