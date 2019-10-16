«Барселона» вспомнила, как Месси дебютировал за команду 15 лет назад. А вы это помните?

«Барселона» в своем официальном Twitter выложила видео с дебютом нападающего Лионеля Месси за команду 16 октября 2004 года.

Он вышел на поле счете 0:1 за 8 минут до окончания выездной встречи чемпионата Испании с «Эспаньолом». На тот момент Месси было 17 лет, 3 месяца и 22 дня.

С того дня и по настоящий момент форвард провел за каталонский клуб во всех турнира 692 матча, в которых забил 604 гола и отдал 244 голевых передачи.

15 years ago he debuted with the first team ... Today he will receive his sixth #GoldenShoe ?



The best in history. pic.twitter.com/SVeQLEVosO — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019

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