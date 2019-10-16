Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» вспомнила, как Месси дебютировал за команду 15 лет назад. А вы это помните?

10:50
Теги:

«Барселона» в своем официальном Twitter выложила видео с дебютом нападающего Лионеля Месси за команду 16 октября 2004 года.

Он вышел на поле счете 0:1 за 8 минут до окончания выездной встречи чемпионата Испании с «Эспаньолом». На тот момент Месси было 17 лет, 3 месяца и 22 дня.

С того дня и по настоящий момент форвард провел за каталонский клуб во всех турнира 692 матча, в которых забил 604 гола и отдал 244 голевых передачи.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир