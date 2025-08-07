Футбол
«Барселона» временно лишила тер Штегена капитанской повязки в связи с дисциплинарным разбирательством

Руслан Минаев

«Барселона» объявила о том, что временно лишила капитанской повязки вратаря Марка-Андре тер Штегена.

«После дисциплинарного разбирательства, начатого в отношении игрока Марка-Андре тер Штегена, и до окончательного решения этого вопроса клуб по взаимному согласию со спортивным директоратом и тренерским штабом принял решение временно лишить его роли капитана первой команды», — говорится в заявлении каталонского клуба.

В этот период капитаном первой команды объявлен защитник Рональд Араужо.

Марк-Андре тер Штеген.Тер Штеген устроил бунт против «Барселоны». Из-за него клуб не может зарегистрировать новичков

Вратарь отказался подписывать отчет о повреждении для медицинской комиссии ла лиги. Клуб хотел зарегистрировать новичка, используя пункт в регламенте, но для этого необходимо подтверждение, что на восстановление игроку потребуется не менее четырех месяцев.

  Adminni

    Тер Штеген оказался шизойдной обидчивой крысой. Не себе не людям. Ну ему уже напрямую сказали что не будет он играть в раме, нет, уперся.... ему там на тренировка о штангу голову что ли отбили? Зачем так гадить клубу?

    08.08.2025

  zg

    Такова нынешняя Барса,скандалы,интриги,все во имя экономии.

    07.08.2025

