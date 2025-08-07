«Барселона» временно лишила тер Штегена капитанской повязки в связи с дисциплинарным разбирательством

«Барселона» объявила о том, что временно лишила капитанской повязки вратаря Марка-Андре тер Штегена.

«После дисциплинарного разбирательства, начатого в отношении игрока Марка-Андре тер Штегена, и до окончательного решения этого вопроса клуб по взаимному согласию со спортивным директоратом и тренерским штабом принял решение временно лишить его роли капитана первой команды», — говорится в заявлении каталонского клуба.

В этот период капитаном первой команды объявлен защитник Рональд Араужо.

Вратарь отказался подписывать отчет о повреждении для медицинской комиссии ла лиги. Клуб хотел зарегистрировать новичка, используя пункт в регламенте, но для этого необходимо подтверждение, что на восстановление игроку потребуется не менее четырех месяцев.