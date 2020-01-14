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«Барселона» впервые за 17 лет уволила тренера посреди сезона

01:44
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«Барселона» объявила об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Стороны договорились о расторжении контракта. Его заменил Кике Сетьен, подписавший соглашение до лета 2022 года.

«Барселона» впервые с 2003 года уволила тренера посреди сезона. Тогда Луи ван Гала заменил Радомир Антич.

Вальверде тренировал сине-гранатовых с мая 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании, по разу Кубок и Суперкубок страны. В этом сезоне после 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги с 40 очками.

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