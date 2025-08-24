«Барселона» впервые в XXI веке выиграла матч ла лиги, уступая 0:2 к перерыву

«Барселона» вырвала победу над «Леванте» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 3:2. Игра прошла на стадионе «Сьюдад де Валенси» в Валенсии.

Каталонцы впервые в XXI веке выиграли матч ла лиги, уступая со счетом 0:2 после первого тайма, сообщает Opta. До этого была одна ничья и 12 поражений.

«Барселона» набрала 6 очков и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.