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«Барселона» возобновит сезон 13 июня, «Реал» — 14-го. Соперниками станут «Мальорка» и «Эйбар»

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Игроки &quot;Барселоны&quot;. Фото AS
Игроки &quot;Барселоны&quot;. Фото AS
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Стало известно расписание двух ближайших туров чемпионата Испании. Сезон в ла лиге, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 28-м туром.

Чемпион страны «Барселона» сыграет 13 июня в гостях с «Мальоркой».

«Реал» примет дома «Эйбар» 14 июня.

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