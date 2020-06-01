«Барселона» возобновит сезон 13 июня, «Реал» — 14-го. Соперниками станут «Мальорка» и «Эйбар»
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Стало известно расписание двух ближайших туров чемпионата Испании. Сезон в ла лиге, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 28-м туром.
Чемпион страны «Барселона» сыграет 13 июня в гостях с «Мальоркой».
«Реал» примет дома «Эйбар» 14 июня.
Los horarios de las dos primeras jornadas de @LaLiga. #VolverEsGanar pic.twitter.com/um2yUi2hVO— F?tbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 31, 2020
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