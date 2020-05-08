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«Барселона» возобновила тренировки на клубной базе

12:48
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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«Барселона» возобновила тренировки на клубной базе, сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

В официальном Twitter-аккаунте «Барселоны» была опубликована фотография нападающего команды Лионеля Месси, выполняющего тренировочное упражнение с мячом.

— Возвращаемся к работе, — подписала публикацию пресс-служба «Барселоны».

Ранее футболисты команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Чемпионат Испании-2019/20 планируется возобновить 14 июня. «Барса» после 27 туров лидирует в таблице ла лиги, на 2 очка опережая «Реал».

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