«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Бенфики» Гримальдо

«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Бенфики» Алексу Гримальдо, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы хотят подписать 26-летнего испанца в летнее трансферное окно.

Гримальдо — воспитанник «Барселоны». Он перешел в «Бенфику» в январе 2016 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 6 голов и отдал 9 результативных передач в 47 матчах за португальскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.