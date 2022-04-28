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Сегодня, 12:36

«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Бенфики» Гримальдо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Бенфики» Алексу Гримальдо, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы хотят подписать 26-летнего испанца в летнее трансферное окно.

Гримальдо — воспитанник «Барселоны». Он перешел в «Бенфику» в январе 2016 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 6 голов и отдал 9 результативных передач в 47 матчах за португальскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220427/1001793927/barca-retoma-contactos-grimaldo.html
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 - : -
1.05 17:15
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