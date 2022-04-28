«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Бенфики» Гримальдо
«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Бенфики» Алексу Гримальдо, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонцы хотят подписать 26-летнего испанца в летнее трансферное окно.
Гримальдо — воспитанник «Барселоны». Он перешел в «Бенфику» в январе 2016 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 6 голов и отдал 9 результативных передач в 47 матчах за португальскую команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|33
|24
|6
|3
|69-29
|78
|
2
|Барселона
|33
|18
|9
|6
|61-33
|63
|
3
|Севилья
|33
|17
|12
|4
|49-27
|63
|
4
|Атлетико
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|
7
|Вильярреал
|33
|14
|10
|9
|53-31
|52
|
8
|Атлетик
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|
9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|
10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|
12
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|
13
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|37-45
|39
|
14
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|33
|6
|13
|14
|29-46
|31
|
18
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|
19
|Алавес
|33
|6
|7
|20
|26-55
|25
|
20
|Леванте
|33
|5
|10
|18
|41-65
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.04
|22:00
|
Севилья – Кадис
|- : -
|30.04
|15:00
|
Алавес – Вильярреал
|- : -
|30.04
|17:15
|
Реал – Эспаньол
|- : -
|30.04
|19:30
|
Валенсия – Леванте
|- : -
|30.04
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|1.05
|15:00
|
Эльче – Осасуна
|- : -
|1.05
|17:15
|
Гранада – Сельта
|- : -
|1.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|1.05
|22:00
|
Барселона – Мальорка
|- : -
|2.05
|22:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|25
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|27
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|22
|1
|7
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