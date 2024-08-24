«Барселона» внесла Дани Ольмо в заявку на матч с «Атлетиком»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо попал в заявку на матч 2-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком».

При этом 26-летний испанец отмечен в списке звездочкой, означающей, что футболист ожидает регистрации. На данный момент Ольмо не имеет права выходить на поле.

«Барселона» объявила о переходе Ольмо 9 августа. 26-летний испанец подписал контракт до лета 2030 года.