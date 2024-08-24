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Сегодня, 13:15

«Барселона» внесла Дани Ольмо в заявку на матч с «Атлетиком»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо попал в заявку на матч 2-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком».

При этом 26-летний испанец отмечен в списке звездочкой, означающей, что футболист ожидает регистрации. На данный момент Ольмо не имеет права выходить на поле.

Дани Ольмо. «Барса» не может зарегистрировать свой главный трансфер. Насколько все серьезно с Ольмо?

«Барселона» объявила о переходе Ольмо 9 августа. 26-летний испанец подписал контракт до лета 2030 года.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
Дани Ольмо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
3
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
4
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
5
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
12
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
13
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
14
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
15
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
16
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 3 : 1
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 2
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 - : -
25.08 20:00
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Алавес – Бетис
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
Арно Груневелд

Арно Груневелд

Вильярреал

 2
П
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Пабло Барриос

Пабло Барриос

Атлетико

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
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Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Дамьян Родригес

Дамьян Родригес

Сельта

 2 0 2
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
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